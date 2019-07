PROTECTION CIVILE : Deux morts par noyade repêchés

Malgré les différentes campagnes de sensibilisation effectuées par les services de la protection civile avant et après la période de la saison estivale s’articulant autour des dangers de la baignade dans des régions interdites pour la baignade et en comparaison du lourd bilan dans les rangs de personnes décédées par noyade depuis le lancement de la saison estivale, s’ajoute à cela un autre drame qui vient de se dérouler où les éléments de la protection civile ont repêché deux noyés durant les dernières 24 h. Le premier cas fut un garçon de 10 ans, noyé au niveau de la localité de Sidi Lakhdar. Cet enfant s’est aventuré dans une zone rocheuse à 150 m à l’Ouest de la plage de Benabdelmalek Ramdane. Il a été transféré au service de la morgue de l’établissement hospitalier de Sidi Ali. Quant au deuxième cas de noyade, il s’agit d’un homme âgé de 51 ans de la wilaya de Relizane qui a été repêché inanimé à la zone Sakhra sise à l’Ouest de la plage de Benabdelmalek Ramdane. Le corps a été transporté au service de la morgue de Sidi Ali. Il convient de noter que la protection civile a enregistré 10 cas de noyade depuis le début de la saison estivale, principalement chez les enfants, et la question demeure de savoir où étaient leurs parents pour éviter ces drames. Face à cette situation, des séances de sensibilisation effectuées par les éléments de la protection civile de la wilaya pour prévenir les dangers de la baignade dans des zones interdites.