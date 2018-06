PROTECTION CIVILE DE WILAYA : Un dispositif sécuritaire pour la fête de l’Aid

A l’occasion de la fête de l’Aid El Fitr, la protection civile de la wilaya de Mostaganem a établi un plan sécuritaire et ce, dans le cadre de la couverture sécuritaire. Un dispositif spécial avec la mise en place de toutes les dispositions a été mis en place pour couvrir toute les régions de la wilaya notamment à travers les routes. Et pour assurer un bon service sécuritaire, la protection civile a mis en place une série de mesures et de préparatifs sécuritaires, à travers un déploiement rationnel et efficace des unités d’intervention sur le terrain à une large échelle où tous les moyens matériels et humains ont été déployés pour assurer la continuité du service durant cette période, qui se caractérise par une plus grande affluence des citoyens au niveau des marchés et centres commerciaux. La mise en application de ce dispositif, est assurée par l’ensemble des unités d’intervention, ils prendront en considération la présence sécuritaire et la sécurisation des différents endroits qui connaissent une forte affluence des citoyens tels que les mosquées et ses environs, les lieux de détente et de loisir, les zones touristiques et places publiques. La protection civile, à travers ses différents unités, fixes et mobiles, assure le service 24/24 pendant la période de l’Aïd-el-fitr, et les centres opérationnels restent à l’écoute des préoccupations des citoyens pour répondre à leurs appels et satisfaire leurs demandes d’intervention et de secours et pour apporter leur aide en matière de sécurité et de stabilité et ce à travers une disponibilité permanente du numéro vert, le 14 mis à la disposition des citoyens.