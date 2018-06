PROTECTION CIVILE DE WILAYA : 500 agents mobilisés pour sécuriser la saison estivale

Avec l’approche de la saison estivale, les services de la protection civile de la wilaya de Mostaganem ont mobilisé plus de 500 agents pour surveiller les plages pendant la saison estivale, qui a débuté le 1er juin dernier, selon la Direction de la protection civile de la wilaya. En effet, dans le cadre de la surveillance des 36 plages autorisées à la baignade, ouverts cette saison, la direction de la protection civile a mobilisé 105 secouristes professionnels, 10 plongeurs professionnels et 360 autres agents saisonniers, ces derniers, il leur a été fourni les différents équipements nécessaires pour assurer les opérations d’intervention et de secourisme à travers les 36 plages autorisées à la baignade. Dans ce contexte, il a été réservé pour cette saison 8 ambulances et un personnel médical et paramédical composé de 32 membres afin d’assurer l’opération de transfert des personnes noyées et blessées vers les différents hôpitaux et établissements de santé situés à proximité des plages. Dans ce même contexte, la Direction de la protection civile a équipé ces plages par 36 centres de contrôle, y compris trois nouveaux centres au niveau des régions « Cap ivy » et « Doukara » , situées dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, ainsi qu’au niveau de la plage de « Mersa El Cheikh » , commune de Ouled Boughalem.