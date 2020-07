PROTECTION CIVILE DE SIDI BEL ABBES : 551 interventions enregistrées en une semaine

Dans un bilan hebdomadaire, établi du 05 juillet au 11 juillet 2020 en cours, les éléments de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel Abbès déclarent avoir enregistré pas moins de 551 interventions réparties comme suit, selon un communiqué :

425 opérations rentrant dans le cadre des secours et évacuations, où 362 personnes auraient été secourues, 23 interventions sont inscrites dans autant d'accidents de la circulation ayant fait 19 blessés et 1 seul décès. Les foyers d'incendie ayant touché le couvert herbacé ont nécessité 41 interventions. Par ailleurs, les mêmes services dans leurs diverses opérations, auraient inscrit 62 opérations liées à des campagnes d'information et de sensibilisation.

Pour d'amples renseignements, les numéros 14 et 10/21 restent à la disposition des citoyens, conclut le communiqué.