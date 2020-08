PROTECTION CIVILE DE SIDI BEL ABBES : 489 interventions en une semaine

Dans un communiqué émanant de sa cellule d'information, relatif au bilan hebdomadaire étendu du 2 au 8 août 2020, la protection civile de Sidi Bel Abbès déclare avoir effectué 489 interventions: 346 interventions ayant permis le secours de 303 personnes, 27 interventions dans autant d' accidents de la circulation lesquels ont fait 28 blessés, 50 interventions effectuées dans plusieurs foyers d'incendies ayant nécessité 50 interventions et 66 sorties rentrant dans le cadre des campagnes d'information et de sensibilisation. Outre les émissions radiophoniques et les caravanes, d'autres campagnes de sensibilisation sont également organisées dans les villes et localités périphériques appuyées par des actions préventives, conclut le communiqué. Les mêmes services appelle de la protection civile appellent les citoyens à faire davantage d'usage des numéros 14 et 10-21 mis à leur disposition.