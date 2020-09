PROTECTION CIVILE DE SIDI BEL ABBES : 456 interventions en une semaine

Dans un bilan hebdomadaire étendu du 13 au 19 septembre 2020 et relatif à leurs activités journalières, effectuées à travers le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, les services de la cellule de communication ont fait état de 456 interventions, réparties comme suit: Secours et évacuations : 320 opérations ayant nécessité l'évacuation de 280 personnes, 20 accidents de la circulation survenus sur le réseau routier de la Mekerra, lesquels ont fait 1 mort et 23 blessés dont certains grièvement atteints, alors que les incendies ont nécessité 18 interventions dans autant de sinistres, notamment celui déclaré dans la commune de Moulay Slissen. Il est à signaler que 98 autres opérations ont été inscrites dans le cadre des campagnes d'information et de sensibilisation.