PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Une manœuvre de simulation d’accident à Ain Tedèles

Dans le cadre du renouvèlement des connaissances et du renforcement des capacités opératoires des agents de la protection civile, il a été mis en œuvre un programme de formation, élaboré par la direction générale de la protection civile. En ce sens, l'unité secondaire de la protection civile, relevant de la daïra de Ain Tedèles a simulé avant-hier une manœuvre pratique, pour faire face à d’éventuelles catastrophes par une intervention rapide et efficace .Dans ce cadre, une collision par défaut à été simulée et où un véhicule de tourisme est allé inévitablement percuter violemment un arbre, au niveau de la route nationale N°90, menant vers la commune de Kheir-Eddine. Selon le scénario établi, cet incident a causé au conducteur de graves blessures à la tête et autres parties du corps. Selon toujours le scénario, la gravité de son état de santé a nécessité immédiatement son évacuation vers le service des urgences de l'hôpital de Ain Tedles. Il y' a lieu de noter que ce genre de formation ne peut-être que bénéfique et indispensable pour sauver des vies humaines où le cauchemar des accidents de la route ne fait que s'accroître vu les statistiques inquiétantes de victimes signalées en ce mois de janvier à travers le territoire national, a-t-on appris.