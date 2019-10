PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Une formation contre les catastrophes naturelles

Chaque année, un nombre important de personnes est victime d’accidents de la voie publique et en meurt .A cela, s’ajoutent les catastrophes de plus en plus fréquentes et les accidents de la vie courante, auxquels la population est exposée quotidiennement.



Dans le cadre du programme de la direction générale de la protection civile concernant la protection des dangers qui tourne autour des inondations, la protection civile de la wilaya de Mostaganem a organisée la 1ere édition à travers deux sessions de formation concernant des opérations de secours pendant les catastrophes naturelles notamment, les inondations, et les intempéries. Cette session de formation de type 1er grade (sav1) qui a été organisée au profit des officiers de permanences des unités secondaires de la protection civile, a été clôturée mercredi dernier. L’objectif de cet enseignement vise principalement, l’acquisition de notions essentielles de secours à personne en situation de détresse vitale, durant les catastrophes naturelles y compris les inondations à travers un enseignement global , pratique, limité à l’urgence vitale et assimilable par tous.. Aujourd’hui, il est largement admis que les gestes de sauvetage et de secourisme doivent être prodigués sur les lieux même de l’accident avant même l’intervention des équipes spécialisées de secours. Un grand nombre de décès pourrait être ainsi évité, si les témoins étaient formés à intervenir en attendant l’intervention des secours médicalisés. Toutes les études montrent que le pronostic vital est étroitement lié à la rapidité de l’alerte et à l’efficacité des actions entreprises avant l’arrivée des secours spécialisés.

G.Yacine

MOSTAGANEM

