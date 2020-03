PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Une femme accouche dans une ambulance

Une opération d’évacuation a été effectuée hier mercredi , vers 5h00 du matin par les agents de la protection civile relevant de l’unité principale et ce, pour transporter en urgence une femme enceinte qui était sur le point d'accoucher, depuis son domicile, situé au niveau du quartier de Debdaba, commune de Sayada , a-t-on appris des services de la protection civile. Le destin a tranché que le compte à rebours de naissance aura lieu avant même que la femme sera transportée car cette dernière a réussi de donner naissance au sein de l’ambulance avec l'aide des agents de la protection civile qui ont fait leur travail en toute sagesse avec un grand professionnalisme . Après cette opération , la mère et son nouveau né de sexe féminin ont été transportées vers le service de maternité « Lala Kheira », où les services de santé ont indiqué que la maman et son enfant se portent en bonne santé à-t-on appris.