PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Simulation de secours d'une personne ayant chuté dans un puits

Dans le cadre du programme d’entrainement et de perfectionnement annuel au profit des agents de la protection civile, la protection civile de Hassi Mamèche a organisé ce dimanche passé, des simulations en matière d’ interventions et sauvetages en cas de catastrophes naturelles, tels les séismes, inondations et accidents industriels. Il a été également simulé une opération de secours d'une personne âgée de 40 ans, ayant chuté dans un puits d’une profondeur de 50 mètres. au douar « Maïzia » dans la ,commune de Hassi Mamèche, après qu’elle ait décidé de réparer une panne de la pompe à eau, a-t-on appris de la cellule de communication. Les secouristes ont fait usage de plusieurs techniques nécessitant des compétences particulières en matière d’escalade de parois abruptes, afin d’évaluer le degré de préparation des sauveteurs de la protection civile. Il s'agit également, ajoute la même source, de tester les équipements dont se sont dotés les services de la protection civile, notamment en matière de recherches de victimes et de communication entre les équipes d'appui et de première intervention. Cet exercice qui rentre dans le cadre de la formation continue, permet aussi le perfectionnement des équipes d'intervention , faisant savoir que d’autres exercices sont prévus les jours prochains pour évaluer la capacité des agents à intervenir rapidement en cas d’accident, a souligné la même source.