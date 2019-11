PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Sensibilisation sur l’utilisation du gaz pour le chauffage

Hier, mardi 19 Novembre 2019, sous le slogan « Pour un hiver chaud et sûr » la protection civile de Mostaganem a organisé une journée de sensibilisation sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz domestique, à des fins de chauffage, durant cette période de l’hiver. Cet évènement s’est déroulé, dès la matinée au niveau de l’ex-ITA de Mostaganem sous la bannière de la protection civile et notamment, avec la collaboration de la Direction de la santé et de la population. Dans ce cadre, le but essentiel de cet évènement est non seulement d’attirer l’attention des citoyens sur les dangers potentiels d’une mauvaise utilisation du gaz domestique (butane ou propane) .Outre le risque d’incendie, l’utilisation d’appareils non calibrés, manquants d’entretien soit appareils non conformes aux normes internationales soit, souffrants d’un mauvais montage peuvent mal fonctionner. Le mauvais fonctionnement de ces appareils de chauffage défectueux laisse des émanations d’un gaz mortel en l’occurrence, le monoxyde de carbone soit, le CO. Il est expliqué que ce gaz incolore et inodore se fixe sur l’hémoglobine du sang empêchant ainsi la fixation de l’oxygène, nécessaire à la respiration est c’est la mort par asphyxie ! Les statistiques montrent que, chaque année, dans cette même période hivernale, ce genre d’accident domestique fait plusieurs victimes quotidiennement à travers le territoire national..Ainsi cette sensibilisation vise à assurer la diffusion d'une culture préventive afin d'éviter les dangers de l’asphyxie et les déclarations d’incendies, en particulier lors de l'utilisation des moyens de chauffage.