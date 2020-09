PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Plus de 265 interventions en une semaine

Selon les déclarations émanant de M. Mohammedi Mansour, chargé de communication, la direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, il est indiqué que, plus de 265 interventions ont été enregistrées dans les diverses actions de secours et de sécurisations entrant dans le cadre de ses prérogatives, au cours de la période allant de 17 au 23 septembre courant, correspondant à la fin de la semaine précédente. Ainsi, 98 interventions ont concerné des secours et l’évacuation de diverses personnes vers des centres de santé et notamment le secours de 99 personnes victimes de blessures diverses évacuées vers des centres hospitaliers. D’autre part, la même source d’information a précisé que les unités de la protection civile sont intervenues dans des actions de secours pour 15 divers cas d’accidents de la circulation où 11 personnes ont subi différentes blessures. Dans ce volet, il a été rappelé que le cas le plus grave est celui du camion citerne de carburant, plein d’essence, qui a dérapé et s’est renversé en prenant feu et où son conducteur a péri, carbonisé dans l’incendie qui a suivi l’accident en question et ce, au niveau de la route nationale 11 aux environs de la zone de « Mactaa ».Toujours dans ce volet, un accident a été enregistré au niveau du « douar Messaid »,dans la commune de Bouguirat où deux (02) personnes âgées entre 35 et 36 ans sont été blessées légèrement, à la suite d’une collision qui s’est produite entre de (02) véhicules. La protection civile a indiqué être intervenue également dans des opérations d’extinction de 19 cas d’incendies divers dont certains se sont produits au niveau de certaines habitations mais aussi dans deux forêts également. Ainsi, les agents de la protection civile ont du intervenir pour éteindre un incendie qui s’est déclaré dans un domicile situé dans le « douar Boukazzaz », relevant de la commune de Ouled Boughalem, où quatre (04) chambres ont été atteintes par le feu entrainant de gros dégâts au niveau de la cuisine de l’habitation. Par ailleurs et pour ce qui concerne le disparu en mer, depuis le vendredi 18 septembre courant, la protection civile a indiqué que les recherches de cette personne qui serait l’un des harraga, sont entrain de se poursuivre jusqu’à présent.