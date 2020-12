PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Plus de 205 interventions en 4 jours

Selon un communiqué émanant de la cellule d’information et de communication, de la direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, il a été indiqué que dans le contexte des fortes pluies, à titre préventif, la protection civile de Mostaganem a placé en état d’alerte toutes ses unités opérationnelles pou intervenir et fournir diverses aides en cas de besoin. Ces mêmes unités ont aussi pour mission d’effectuer des patrouilles de reconnaissance dans les zones sujettes aux inondations notamment les logements se trouvant dans des zones vallonnées et inondables. Parmi les interventions réalisées par les unités, nous mentionnons: hier, une opération de retrait d'un camion coincé dans la boue en raison de l'accumulation de poussière sur la RN 11 .Des opérations d'absorption d'eau accumulée ont été effectuées dans chacun des points suivants: douar « Qadairia », commune de Souaflia, daïra de Bouguirat, au douar « Krichiche », commune de Sayada. Par ailleurs, une intervention par ambulance a permis une opération de sauvetage d’une mère et de ses deux (02) enfants ,passagers âgés de 3 à 34 ans, qui ont été coincés dans une voiture immatriculée dan la wilaya de Relizane, au niveau de la déviation d'une route située au douar « Blaïdia », entre Hassi Mamèche et Ouréha. Dans un bilan partiel pour la période du 03 au matin du 06 Décembre 2020, la protection civile a réalisé un total de 205 interventions diverses. Par ailleurs, il a été enregistré 10 accidents de la circulation, qui ont conduit à donner des premiers soins de secours à 17 blessés sans faire de décès, heureusement. Ainsi,104 interventions ont été réalisées à des fins de premiers secours et d'évacuation des malades et blessés dont l'état de santé a nécessité leur évacuation vers divers hôpitaux et centres de santé pour recevoir les soins nécessaires ainsi que 86 autres opérations diverses.