PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Formation sur la plongée marine

En prévision de la saison estivale, et en exécution du programme de formation élaboré par la direction générale de la protection civile dédié aux agents de la protection civile, une session sera organisée à partir d’aujourd’hui, dimanche 08 mars et s’étalera jusqu’au 30 avril prochain. Elle sera suivie de plusieurs manœuvres au niveau de l’unité marine la Salamandre dans la spécialité de la plongée. Dans ce sillage, plusieurs manœuvres vont être effectuées en mer, à l’exemple des simulations de noyades. Le but de ces exercices pratiques est de rehausser et revaloriser la professionnalisation des plongeurs à travers les entrainements afin de s’accoutumer et s’adapter aux conditions difficiles et exceptionnelles particulièrement celles de nuit qui se caractérisent par une visibilité réduite. L'objectif en général de cette session est d’augmenter et de renforcer l’effectif des plongeurs de la protection civile pour la sécurisation de la campagne de surveillance des plages au cours de la prochaine saison estivale et également d’assurer les interventions à travers des retenues d’eau, des barrages et des puits.