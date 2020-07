PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Exercice de simulation d’extinction de feu à Souaflia

Dans le cadre de l’application de son programme d’entrainement et de perfectionnement annuel au profit des agents de la protection civile, la protection civile de Mostaganem à organisé des exercices de simulation, dans le cadre des interventions et sauvetages en cas de catastrophes naturelles, tels les séismes, les inondations et les accidents industriels. Cet exercice qui simule le déclenchement d’un incendie a été effectué par l’unité de protection civile de Bouguirat , jeudi dernier au niveau de l’usine de céramique de Souaflia. L’exercice, auquel ont pris part plusieurs agents s’est déroulé en plusieurs phases avec la mobilisation d’importants moyens de lutte anti-incendie, a-t-on indiqué. Cette manœuvre s’est déroulée dans de bonnes conditions avec la participation des agents de l’usine, lesquels ont reçu des informations sur les méthodes d’utilisation d’un extincteur adapté au type de l’incendie. Il s’agit, en outre, de mettre à l’épreuve l’aptitude, physique et technique, des agents et à évoluer dans des circonstances difficiles et inhabituelles, en sus de l’évaluation du degré d’assimilation des techniques et des méthodes d’interventions acquises, tant sur le terrain que lors des stages de formation, a-t-on expliqué.