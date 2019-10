PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Enregistrement de 180 interventions en l’espace de trois jours

Les unités de la protection civile ont enregistré 180 interventions suite aux différents appels de détresse lancés par les citoyens durant les trois derniers jours , (du 10 oct au 13 oct), réparties comme suit ; 117 interventions concernant l’évacuation de 122 blessés et malades vers les différents centres hospitaliers et de santé. Pour ce qui concerne les accidents de circulation, les mêmes services de la protection civile ont enregistré 10 interventions liées à 10 accidents de la route ayant fait un nombre de 12 blessés qui ont été tous évacués vers les différents centres hospitaliers pour une prise en charge médicale. Par ailleurs, les mêmes unités de la protection civile ont procédé à 17 interventions en vue de parvenir à l’extinction d’incendies, sans compter 373648 autres interventions, effectuées suite à des opérations liées à des couvertures menées par les services de sécurité. Les services de secours de la protection civile sont intervenus au niveau du quartier de 348 logts pour évacuer un jeune homme âgé de 28 ans ,ayant fait une chute du 1er étage , ce qui lui a causé une fracture au niveau du pied et diverses autres blessures , ce qui a nécessité son évacuation vers les urgences médicales. Devant cette situation, une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de ce drame a-t-appris. Par ailleurs, et en dépit de l'augmentation des températures ces derniers jours, un incendie s’est déclaré dans la forêt de Ain Boudinar , daïra de Kheir Eddine . Alertés, les éléments de la protection civile sont intervenus immédiatement pour éteindre le feu et maîtriser l’incendie dés qu’il fut déclaré. Des moyens matériels et humains ont été mobilisés. Malheureusement, une superficie d'un hectare de broussailles sèches est partie en fumée et les sapeurs-pompiers ont sauvé le reste de la forêt en évitant la propagation des flammes. Notons que d'autres incendies se sont déclarés au niveau du douar Ouled Atia , commune de Sayada et dans la forêt de Oued Chlef , commune de Ain Boudinar a-t-on appris, ou il a été enregistré quelques dégâts moins importants.