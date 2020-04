PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Deux fuites d’eau d’un débit important sur le réseau MAO

Les éléments de la protection civile relevant l’unité secondaire d’El Mectàa sont intervenus mardi 28 avril 2020 à 04h30h à l'aube, suite à une fuite enregistrée au niveau d’une conduite d’eau concernant le projet « Mao » relevant de la société « SEOR » lequel consiste à approvisionner les habitants de Mostaganem et ceux d’Arzew en eau potable car une partie 02 mètres de cette conduite a été détruite, plus précisément au niveau de la route nationale N ° 17A , reliant entre la région d’El Mectàa et le rond-point de « Kedadra », commune de Fornaka, a-t-on appris des services de la protection civile. Cette fuite d’eau a causé des dégâts matériels en bloquant complètement la circulation routière au niveau de la route nationale 17A , sur une distance de 2 km en raison de l'accumulation de branches d'arbres et du sable. L'unité intervenante a réalisé une opération de déblocage de la route par une vaste opération de nettoyage afin de faciliter la circulation routière .De son coté la société « SEOOR » a engagé des travaux de réparation de cette importante fuite d'eau. Dans ce même contexte et suite à un appel d’urgence reçu hier par le centre de coordination relevant de la protection civile de la wilaya vers 4h30 du matin indiquant qu’ une autre fuite d'environ 180 cm s’est déclarée dans une conduite d’eau potable, au niveau du rond-point Ouled Bentaia, commune de Kheir-Eddine . Face à cette situation , les éléments de l'unité secondaire de Kheir-Eddine , soutenus par ceux de l'unité principale sont immédiatement intervenus pour contrôler la situation et réduire dégâts causés au niveau de la route nationale N° 24 reliant entre les communes de Mesra et Kheir-Eddine car plusieurs terres et champs de cultures agricoles de production de pomme de terre ont été inondés. Durant cette même opération des dizaines d’ habitations ont été inondés dont deux ont été évacuées. Aucune perte humaine ou matérielle n’a été enregistrée . Notons que cette opération a été supervisée par le directeur de la protection civile de la wilaya , le colonel Zighed Abdelhamid en présence des autorités locales.