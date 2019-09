PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Deux accidents et des blessés en une semaine

Plus de 117 interventions ont été effectuées, durant la semaine écoulée, par les éléments de la protection civile, à travers la wilaya de Mostaganem : c’est ce qui vient d’être révélé par la cellule de communication et d’information de la direction de la protection civile locale. Dans les détails, la protection civile a indiqué que 111 interventions eurent lieu pour assistance de transferts de divers malades et blessés vers les centres de santé et services hospitaliers. En ce sens, elle a précisé qu’il y avait dans ce chiffre quelque 14 blessés et 97 malades. S’agissant des accidents de la circulation qui ont été enregistrés, la protection civile a indiqué avoir procédé à des secours à 9 blessés dans 2 accidents dans lesquels on ne déplore aucun cas de gravité. D’autre part, certaines de ces interventions ont concerné des cas d’incendies qui, fort heureusement, n’ont présenté aucun dégât significatif, a-t-il été ajouté. Néanmoins, la protection civile a fait remarquer que ses interventions, les plus importantes, ont été celles qui ont concerné la collision entre 2 véhicules au niveau de la RN.17 à proximité de la station service de carburants et qui a fait 2 blessés graves. L’autre cas similaire de collision est celui qui s’est produit, dans un quartier de la Commune de Bouguirat, entre 2 autres véhicules .Ce dernier accident de la circulation a entrainé des blessures d’une certaine gravité, chez les occupants des dits véhicules, a conclu la cellule de communication de la protection civile de Mostaganem. Rappelons, pour mémoire, que le bilan de la semaine précédente fut de 12 accidents et de 10 blessés …