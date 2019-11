PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : Clôture de la session de formation sur la gestion des catastrophes industrielles

Dans le cadre du renouvellement des connaissances et de l'amélioration des capacités pratiques dans le domaine de la gestion et de lutte contre les catastrophes par la mise en œuvre du programme de formation défini par une session de formation régionale sur la thématique «Gestion du risque industriel» au profit de 20 agents venus de la région Ouest pour une durée de 5 jours du 10 au 14 novembre 2019, la session formation organisée par la direction de la wilaya de la protection civile été clôturée, jeudi, dans une ambiance conviviale. Cette session de formation a été encadrées par des officiers spécialisés de la direction générale de la protection civile. Elle s'est déroulée au niveau du siège de l’unité principale de la protection civile de la wilaya de Mostaganem. Cette session a pour but de développer et de mettre à niveau les connaissances acquises dans le domaine de la formation sur la gestion et la lutte contre les catastrophes, en particulier les catastrophes industrielles, en raison des risques qu’ils représentent pour les groupements de population et l’environnement à travers des cours théoriques proposés par des spécialistes sur le terrain. Il est à noter que cette session de formation est une continuité des sessions de formations des groupements précédents organisés dans différentes régions du pays.