PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : 593 interventions effectuées en une semaine

Selon un communiqué émanant des services de la protection civile, il a été enregistré durant la période qui s’étale du 25/08 jusqu’au 31/08/2019, un nombre de 44 accidents de la route causant la blessure à 50 personnes et 2 morts. S’agissant des opérations de sauvetage et secours, il a été signalé 286 opérations d’interventions portant secours à 34 personnes blessées, en plus de 264 personnes malades. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre 35 incendies qui ont été déclarés à travers différentes régions de la wilaya. Par ailleurs, 228 autres opérations différentes ont été enregistrées suite auxquelles, il a été signalé 32 blessés et 3 morts. Il est à rappeler que la vigilance est recommandée par les citoyens au niveau des routes afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produisent et alourdissent le bilan de vie humaine et d'endeuiller de nouvelles familles .Rappelons que les mêmes services ont mis à la disposition des citoyens le numéro vert "14" afin de signaler n'importe quel incident.