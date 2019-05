PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : 30 plongeurs de 14 wilayas, formés à la plongée sous-marine

En prévision de la saison estivale , et en exécution du programme de formation élaboré par la direction générale de la protection civile et dans le cadre de la formation spécialisée dédiée au profit des agents de la protection civile , une session de formation régionale a été organisée en fin de semaine dernière pour une durée de six jours , suivie de plusieurs manœuvres pratiques au niveau de l’unité marine la Salamandre dans la spécialité plongée au profit de 30 plongeurs issues de 14 wilayas . Dans ce sillage, plusieurs manœuvres vont être effectuées en mer, à l’image des simulations de noyades. Le but de ces exercices pratiques est de rehausser et revaloriser la professionnalisation des plongeurs à travers les entrainements afin de s’accoutumer et s’adapter aux conditions difficiles et des cas exceptionnels particulièrement de nuit qui se caractérise par un faible vu. Notons que durant l’année passée de 2018 , il a été enregistré 88 cas de noyade à travers les plages et les endroits non surveillés relevant des wilayas côtières en plus de 100 cas enregistrés au niveau des barrages et puits relevant des wilayas internes , ce qui nécessite de réaliser des opérations délicates de plongées sous marine et de recherche , qui peut atteindre jusqu’à 40 mètres de profondeur et plusieurs jours afin de repêcher les victimes . Il y a lieu de signaler que cette session de formation a été encadrée par des formateurs spécialisés dans le domaine et techniciens ayant bénéficié de plusieurs stages à l’étranger. L'objectif en général de cette session est d’augmenter et de renforcer l’effectif des plongeurs de la protection civile pour la sécurisation de la campagne de surveillance des plages au cours de la saison estivale et également d’assurer les interventions à travers des retenues d’eau, des barrages et des puits