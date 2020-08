PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : 266 interventions les jours de l’Aïd

Dans un bilan de semaine, il a été enregistré par le centre de coordination opérationnelle de la protection civile de la wilaya, pendant les 02 jours de l’Aïd, plus de 340 appels téléphoniques signalant divers accidents à qui il a été fait suite par des interventions. Ainsi,

un total de 266 interventions, au cours de la période allant du 31 Juillet 2020 au 02 Août 2020 ont été enregistrées; dans celles-ci,148 personnes blessés ont été secourues et aucun cas de décès n’a été signalé.09 interventions pour 09 accidents de la circulation ayant causé diverses blessures à 11 personnes ; D’autre part, les unités de la protection civile sont intervenues dans 23 cas d’incendies de broussailles et forêts avec extinctions dans 05 incendies de forêts dans la partie Ouest de la wilaya. Parmi les interventions les plus importantes, celle du Samedi 01 juillet 2020, où la collision de deux voitures, sur la RN 11, entraînant des blessures légère à 04 passagers. Dans un autre accident, il y a eu 03 blessés âgés de 04 à 34 ans soignés sur place, après une collision, entre 02 voitures, sur la RN 11 à l'entrée de la Commune de Fornaka. Dans la commune de Sour (Ain Tedelès), un autre accident survenu sur la RN 90, dans la soirée du Samedi 01 juillet 2020, un véhicule « Chevrolet » a dérapé et a percuté un arbre sans faire de victimes parmi l’homme et son épouse qui étaient à son bord et qui en sont sortis indemnes. Sur un autre volet, pendant les deux jours de « l'Aïd Al-Adha », la protection civile est intervenue dans des opérations d'extinction de 23 incendies, dont 05 en forêts, où ont été détruits, environ 01 hectare et 20 ares de pins d'Alep, broussailles sèches et buissons, pour la plupart situés dans la partie Ouest de la wilaya. Dans la partie Est de la wilaya le « Dahra »vers 15h00, le Samedi 1er août 2020 l’unité secondaire de Sidi Lakhdar a réussi à éteindre un incendie dans la forêt « Si Charif » ( Achâacha) sauf une zone à 1500 mètres carrés, environ déjà détruite par le feu mais alors que le reste de la forêt a pu être sauvé. En matière de prévention, l'Unité Secondaire de la protection civile d’Achâacha et les services des forêts, ont mené une campagne de sensibilisation auprès des jeunes riverains de forêts ce Samedi 01Aout 2020. Toujours à titre préventif et à l’occasion de la célébration de « l’Aid Al-Adha », l’unité secondaire de Kharrouba a effectué, le 31 juillet 2020 des patrouilles, dans chacune des forêts de la Cité « Wiam » (radar), forêt de « Sidi Othman) et de la forêt de « Aïzeb » où l’opération a connu un certain engouement.