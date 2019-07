PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : 05 blessés dans un grave accident de la route

Les accidents de la route ne cessent d’endeuiller quotidiennement plusieurs familles à travers la wilaya de Mostaganem, notamment durant cette saison estivale. De ce fait, les services de la protection civile de la wilaya sont intervenus avant-hier dans un grave accident qui a eu lieu au niveau de la route nationale N°17 A, plus précisément entre la commune de Fornaka et la région d’El Mactaâ , suite à un dérapage suivi d’un renversement d’un véhicule. Le choc était si violent, ce qui a causé la blessure à 5 personnes dont une femme laquelle a été victime d’une fracture. Les personnes blessés ont reçues les premiers soins sur place avant d’être transportées vers le service des urgences de Mostaganem a t on précisé. Il est à rappeler que la vigilance est recommandée , alors que la saison estivale bat son plein, et en raison de la canicule, les 43 plages autorisées à la baignade ont accueilli des milliers d’estivants des wilayas de l’intérieur et même du sud Algérien et sans compter une grande affluence des véhicules ayant entrainé des bouchons dans les grands axes de la périphérie du centre urbain..Rappelons que les mêmes services ont mis à la disposition des citoyens le numéro vert "14" afin de signaler n'importe quel incident.