PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM : 01 blessé dans un accident de la route

Les éléments de la protection sont intervenus avant-hier, pour un accident qui a eu lieu au niveau du CW N07, reliant entre les communes de Kheir-Eddine et Ain Tedeles , suite à une collision entre deux véhicules . Le choc était violent, ce qui a causé de blessures au niveau de la tête à une personne , âgée de 33 ans , laquelle a reçu les premiers soins sur place , avant d'être évacuée par la suite vers les UMC pour recevoir les soins appropriés ,a-t-on indiqué. Il est à rappeler que la vigilance est recommandée pour les citoyens au niveau des routes , juste avant la période de confinement partiel afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produisent . Les services de la protection civile ont saisi cette occasion pour appeler les citoyens de rester chez eux et éviter au maximum les sorties et les contacts physiques.