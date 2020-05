PROTECTION CIVILE DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM : Mise en service d’un tunnel de désinfection-stérilisation

A Mostaganem, à l’instar d’autres wilayas du pays, le SarsCoV2 responsable de la maladie virale pandémique Covid-19 a réussi a fédérer toutes les potentialités et à resserrer les liens entre la peuple, la société civile ,les Entreprise avec ses institutions qui sont aux premières lignes de la lutte et la prévention sanitaire. Le réflexe national de la solidarité a joué dans un élan honorable un peu partout là où son utilité est certaine et c’est ainsi que ce mercredi 06 Mai 2020,le Directeur de la Protection Civile de la wilaya de Mostaganem ,le Colonel Zighed Abdelhamid a présidé une cérémonie de mise en service d’un grand tunnel de stérilisation et de désinfection ,ayant toutes spécifications en conformité aux normes actuelles .Ce nouvel équipement de sécurité sanitaire moderne a été dédié aux différents véhicules d'intervention, a-t-on appris. Il se distingue en effet par un jeu de gicleurs latéraux qui sont répartis de manière à garantir que le produit de stérilisation puisse atteindre tous les côtés des véhicules, du toit jusqu’aux roues. Le directeur a également eu l'honneur d'accorder une attestation de remerciements et de gratitude au directeur de la « Sahara Chambers Production Corporation », M.- Lahouel Abdelkader et Mme. Lahouel Halima , pour les efforts déployés dans la réalisation de ce tunnel de stérilisation .Ce dernier est un moyen de contribution appréciable dans la lutte de prévention contre la maladie pandémique Covid-19 déclenchée par un Coronavirus, le SarsCoV2. D’autre part, il est à souligner que cette réalisation est la première du genre ,à l'échelle nationale, en termes de taille et de spécifications, avec la précision que cette entreprise de fabrication de chambres sahariennes a eu déjà à réaliser plusieurs tunnels de désinfection/stérilisation au profit de plusieurs institutions et administrations .Dans un autre côté, c’est aussi une manière implicite de contribution à la promotion du produit local qui n’a rien à envier aux équipements d’importation de l’étranger. On ne peut que rendre hommages à la générosité de tous les donateurs qui ont manifesté concrètement et spontanément leur solidarité agissante.