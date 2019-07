PROTECTION CIVILE : Cinq morts par noyade en 48 heures

Cinq personnes sont décédées par noyade (2 en mer et 3 dans des réserves d'eau) durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la protection civile rendu public samedi. Il s'agit d'une personne, âgée de 26 ans, décédée noyée au niveau de Réghaïa marine, une plage autorisée à la baignade de la wilaya d'Alger et une autre, âgée de 25 ans, au niveau de la plage de Boulimat, une zone rocheuse interdite à la baignade dans la wilaya de Béjaïa. Les éléments de la protection civile sont intervenus également pour le repêchage d'une personne, âgée de 29 ans, décédée noyée dans un barrage au lieudit Mechtat Maboudja dans la commune de Zouabi (wilaya de Souk Ahras), une autre (43 ans) décédée noyée dans une mare d'eau située au lieudit El Gelta Ezarka, dans la commune de Sidi Hosni (wilaya de Tiaret) et une troisième, âgée de 20 ans, décédée noyée dans une mare d'eau située au lieudit Douar El Ghaba, dans la commune de Hassi Mefsoukh à Oran, précise la même source.