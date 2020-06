PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : Une caravane de sensibilisation contre les risques d’incendies

Sous le slogan " un été sans accidents", la cellule de communication et d'information de la direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem organise une caravane à travers laquelle sera entamée une campagne d'information et de sensibilisation ciblant les agriculteurs et céréaliers qui sont sur le point ou ont déjà démarré dans les travaux de moisson-battage. Ladite caravane a démarré, ce Lundi 08 Juin 2020, à 09 heures, à partir de l'unité principale de la protection civile de Mostaganem et se fera avec la collaboration de la direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem et autres organisations. Dans ce contexte, il s'agit de les inciter à prendre toutes les mesures et disposition utiles afin d’éviter les regrettables incidents qui pourraient avoir lieu durant cette campagne annuelle avec les graves conséquences et ce, que l'on sait. Dans cette optique, c'est un travail pédagogique d'information et de sensibilisation vers une prise de conscience citoyenne pour éviter au maximum toute perte de la production céréalière.