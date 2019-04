PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : Près de 7000 interventions au premier trimestre

L’unité principale de la protection civile de la wilaya a enregistré 6900 interventions, selon un bilan d’activité d’interventions de l’unité principale de la protection civile du 1er janvier au 31 mars 2019. En effet , plusieurs appels de détresse des citoyens dans divers domaines d’activités de la protection civile liés, aux accidents de circulation, des incidents domestiques, des évacuations sanitaires, éteindre les feux d’incendie, couverture des équipements de sécurité divers, des manifestations et 4200 interventions particulières aux opérations d’évacuations sanitaires y compris, secours et l’évacuation de 4300 blessés et malades vers les hôpitaux par des agents de la protection civile et le transfert de 5 morts au service de la morgue. En ce qui concerne les accidents de circulation, les unités de la protection civile ont opéré dans 470 interventions pour 300 accidents de circulation causant 6 morts, 307 blessés et d’autres évacués dans différents centres de santé. En outre, elles ont accompli 312 interventions parmi lesquelles un incendie dans une unité industrielle et autres ignitions, ce qui a permis d’étouffer 240 incendies et de secourir 10 blessés de brûlures diverses. S’agissant des différentes opérations, les unités de la protection civile ont exécuté 1291 interventions dans cette même période pour une couverture de 228 opérations de secours et de sauvetage des personnes en danger et le transfert de 28 morts dans différents services de la morgue à travers la wilaya de Mostaganem.