PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : Près de 300 interventions pour des cas sans gravité

Le service de la communication et des relations publiques de la Direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem, M. Mansour Mohammedi, a indiqué que durant ces deux jour de l'Aïd el Fitr,290 interventions mineures on été enregistrées à travers le territoire de la wilaya. Il a précisé que ces dernières étaient dans diverses et variées, situations, où aucune d'elle n'a connu de gravité inquiétante. Ainsi, 253 interventions de secours et de transferts de blessés ainsi que de malades vers des établissement hospitaliers pour recevoir des oins appropriés. La plupart de ces personnes sont celles qui ont eu des problèmes de dysfonctionnements digestifs à la suite d'un passage de l'état de jeune à celui d'un état de mauvaise alimentation, souvent excessive. D'autres personnes secourues font partie des personnes âgées qui ont rencontré diverses difficultés de santé sachant que la plupart d'entre elles sont atteintes de diverses maladies chroniques, liées à leur âge telles que l'hypertension et la glycémie ,a fait savoir M. Mohammedi. S'agissant de accident de la circulation, il a indiqué que seuls cinq (05) cas de blessures légères ont été enregistrés au niveau de la wilaya où sept d'entre eux ont été pris en charge sur place. Hormis ces cas, il y a eu l'intervention des l’unité secondaire de la protection civile de la daïra de Sidi Lakhdar pour éteindre rapidement un feu qui s’est déclaré dans une chambre d'un logement situé dans le chef-lieu de la même commune et qui s'est soldé par quelques dégâts matériels concernant des effets domestiques.