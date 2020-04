PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : Plusieurs interventions enregistrées en une journée

Les éléments de la protection civile relevant de l'unité principale sont intervenus lundi pour éteindre un incendie qui s’est déclaré en raison des intempéries, enregistrées récemment dans la wilaya où 16 compteurs électriques ont pris feu au niveau d’un immeuble , composé de 4 étages, situé dans le quartier de Chemouma , l'équipe intervenante a réussi à maitriser et éteindre l’incendie après un moment afin d'éviter la propagation des flammes vers le reste de l’immeuble .Notons que les résidents ont été aussitôt évacués et les services concernés ont réparé la panne. Durant cette même journée, les éléments de la protection civile du secteur ‘’Amirouche’’ sont intervenus, vers 19h10 du soir, afin d'évacuer et secourir une famille après l'effondrement partiel du toit d'une pièce d’une ancienne habitation , située dans le quartier « Souika » de Tigditt . Cet incident a causé une blessure au niveau de la tète à une femme âgée de 60 ans et une autre blessure au niveau de la jambe à un jeune adolescent de 13 ans . Les victimes ont reçu les premiers soins et ont été évacuées vers le service des urgences de Mostaganem, a-t-on ajouté.