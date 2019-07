PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : Enregistrement de plus de 13000 interventions en 6 mois

13660 interventions ont été enregistrées par les éléments de la protection civile durant le premier semestre de l’année en cours de 2019 à travers divers domaines d'activités liées aux accidents de la route, accidents domestiques, évacuation sanitaire, lutte contre les incendies et couverture du dispositif de sécurité, parmi lesquelles ont été secourus et transférés 7890 blessés et malades vers des hôpitaux par les sapeurs pompiers de la protection civile et huit décès ont également été transférés vers les services de la morgue ajoute la même source. Les services de la protection civile ont enregistré 1 112 interventions particulièrement dans des opérations d'évacuation sanitaire et interventions de secours à travers 697 accidents de la route ayant causé 12 morts et 791 blessés de divers degrés de gravité. Ces chiffres ont dévoilé que le nombre d’accidents de la route causés par les motos a augmenté au cours de la même période, faisant deux morts et 160 blessés. Au cours des six premiers mois de cette année, les éléments de la protection civile ont effectué 873 interventions visant à éteindre quelque 820 incendies domestiques et industriels et autres incendies touchant les cultures et les forêts, ce qui a causé un décès et 26 blessés avec des brûlures différentes ajoute la même source. En ce qui concerne les différentes opérations, les unités de la protection civile ont enregistré 3962 dont 322 opérations de sauvetage et de secours des personnes en danger et 60 opérations de transport de personnes décédées vers différents services de la morgue.