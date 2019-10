PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : Enregistrement de 190 interventions en l’espace de 3 jours

Les unités de la protection civile ont enregistré 190 interventions, suite aux différents appels de détresse lancés par les citoyens durant les trois derniers jours, (du 17 au 20 octobre), réparties comme suit ; 129 interventions concernant l’évacuation de 131 blessés et malades vers les différents centres hospitaliers et de santé. Pour ce qui concerne les accidents de circulation, les mêmes services de la protection civile ont enregistré 09 interventions liés à 09 accidents de la route ayant fait un nombre de 06 blessés qui ont été tous évacués vers les différents centres hospitaliers pour une prise en charge médicale. Par ailleurs, les mêmes unités de la protection civile ont procédé à 14 interventions en vue de procéder à l’extinction d’incendies, à cela s’ajoutent 38 autres interventions relatives à des opérations liées à des couvertures menées par les services de sécurité, avec le secours 9 blessés. Par ailleurs, vu l'augmentation des températures ces derniers jours, un incendie s’est déclaré au niveau de la forêt, de "El-Nadour «, daïra de Sidi Ali. Alertés, les éléments de la protection civile en coordination avec les éléments de la conservation des forêts sont intervenus immédiatement pour éteindre le feu, maitrisant ainsi l’incendie dés qu’il fut déclaré. Notons que des moyens matériels et humains ont été mobilisés. Malheureusement, une superficie de 2 hectares de pins d'Alep est partie en fumée, toutefois les sapeurs-pompiers ont sauvé quelque 250 autres hectares et le reste de la forêt en évitant la propagation des flammes. Par ailleurs , un incendie s'est déclaré à l’intérieur d’une maison , situé dans le quartier des 210 logements, dans la commune de Ain Nouissy , a-t-on appris des services de la protection civile de Mostaganem . L'intervention rapide et efficace des sapeurs pompiers a permis de maîtriser et contrecarrer les feux , en évitant la propagation des flammes vers les autres chambres de la dite maison. Malheureusement les flammes ont endommagé quelques couvertures. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité, pour déterminer les causes exactes de ce sinistre.