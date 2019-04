PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : 196 interventions en 72 heures !

Les unités de la protection civile ont enregistré 196 interventions durant les dernières 72 heures, regroupant divers domaines d’activités de la protection civile, suite à des appels de détresse des citoyens notamment, accidents de circulation, évacuation sanitaire, extinction des incendies et services de sécurité, dont 126 interventions particulières, des évacuations sanitaires, enregistrant 125 blessés et malades, évacués vers les hôpitaux par les agents de la protection civile. S’agissant des accidents de circulation, les unités de la protection civile ont effectué 7 interventions dans 7 accidents ayant causé 9 blessés dans divers incidents. Les blessés ont été secourus et évacués vers les urgences médicales. Notons qu’il n’y avait heureusement pas de morts. Les unités de la protection civile ont également opéré dans 7 interventions domestiques et étouffé des incendies de véhicules. Par ailleurs et concernant les opérations diverses, les mêmes services ont accompli, 56 interventions présentant une couverture des services de sécurité. Les interventions les plus importantes sont : un accident de la circulation survenu hier, sur la RN 17, reliant les localités de Haciane et Sirat lorsque deux véhicules sont entrés en collision, le premier véhicule immatriculé dans la wilaya de Mostaganem alors que le deuxième à Oran, provoquant ainsi, 7 blessés étant à bord dont 4 sont des enfants qui ont été légèrement blessés lesquels ont été secourus et évacués vers les urgences médicales de la daïra de Bouguirat. Un autre accident de circulation s’est produit entre deux véhicules de tourisme ayant causé des blessures légères d’un passager, âgé de 45 ans. Pour rappel, l’accident est survenu sur l’axe périphérique des poids lourds de la RN 11 sise à la cité des 600 logements, Kharrouba. Les sapeurs-pompiers sont intervenus lors d’un incendie qui s’est déclaré dans un véhicule lequel était dans un garage familial situé à la rue Meziane Mohamed dans la localité de Sidi Ali. Le feu a été maitrisé ayant détruit le véhicule en question et épargné le reste de l’habitation.