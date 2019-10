PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : 170 interventions en l’espace de trois jours

Les unités de la protection civile ont enregistré 170 interventions suite aux différents appels de détresse lancés par les citoyens durant les trois derniers jours , (du 03 au 06 octobre), réparties comme suit ; 100 interventions concernant l’évacuation de 99 blessés et malades vers les différents centres hospitaliers et de santé. Pour ce qui concerne les accidents de la circulation, les mêmes services de la protection civile ont enregistré 14 interventions liés à 14 accidents de la route ayant fait 17 blessés qui ont été tous évacués vers les différents centres hospitaliers pour une prise en charge médicale. Par ailleurs, les mêmes unités de la protection civile ont procédé à 21 interventions en vue de parvenir à l’extinction d’incendies, sans compter 3648 autres interventions suite à des opérations liées à des couvertures menées par les services de sécurité. Les services de secours de la protection civile sont également intervenus avant-hier suite à un accident de la circulation survenu sur la route nationale n ° 11, au niveau du quartier des 600 logements, commune de Mostaganem. Cet incident est survenu suite au dérapage d'un véhicule, lequel s’est dévié de son itinéraire pour terminer sa course sur une pente, ce qui a causé des blessures de divers degrés de gravités à deux personnes, lesquelles ont reçu les premiers soins sur place, avant leurs évacuations vers les urgences médicales pour une prise en charge médicale. , a-t-on ajouté Un autre accident de la route s’est produit suite à une collision entre une moto et un véhicule. Ce qui a causé une blessure profonde au niveau de la tête au conducteur de la moto, âgé de 15 ans .Du coup, la victime a été transportée par la suite à l’hôpital pour une prise en charge médicale, Malheureusement, cette dernière a succombé à ses blessures, où elle a rendu l’âme dès son admission à l’hôpital. Les sapeurs pompiers se retrouvent, ainsi, à devoir gérer des actions qui n’en sont pas habitués: récupération d'animaux morts; prise en charge d'animaux blessés; animaux en divagation; nettoyage de la chaussée; ascenseurs bloqués; nids de guêpes et ouverture de porte sans danger. En ce sens, les services de la protection civile ont réussi dans ce contexte à sauver un mouton qui a fait une chute dans un puits inexploité, d'une profondeur de 20 mètres au niveau de la ferme « Si Tarek » commune de Hassi Mameche, car l’opération de secours a été réussie avec succès, a-t-on appris.