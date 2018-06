PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : 147 interventions en 72 heures

147 interventions de la protection civile ont été enregistrées en 3 jours (du 07 au 09 juin), a annoncé un communiqué rendu public par la cellule de communication et de presse de la protection civile de la wilaya de Mostaganem. Concernant les accidents de la circulation, les agents de la protection civile sont intervenus dans 05 accidents de la route, faisant état de 02 blessés secourus et évacués vers les cliniques hospitalières de la wilaya. Par ailleurs et concernant les opérations de secours des personnes, les éléments de la protection civile ont enregistré 86 interventions qui ont été effectuées avec la prise en charge de 86 blessés. Alors que dans le cadre de l'extinction de feu où il a été enregistré pas moins de 11 incendies divers : (urbains, industriels, etc). Notons que durant la même période 48 interventions ont été effectuées pour la couverture des opérations diverses et l’assistance aux personnes en danger.