PROTECTION CIVILE A MOSTAGANEM : 1339 interventions durant le mois de Ramadhan

Les services de la protection civile de la wilaya de Mostaganem ont enregistré 1339 interventions, suite à des appels de détresse émanant de citoyens durant le mois de ramadan , période qui s’étale du 24 avril 2020 au 23 mai 2020,a-t-on appris du chargé de l’information et de la communication, Mohamedi Mansour. Ces interventions couvraient divers domaines d’activités de protection civile notamment, les accidents de circulation, accidents domestiques , évacuations sanitaires, lutte contre les incendies et la couverture du dispositif sécuritaire .En ce sens , 1069 interventions ont été effectuées pour des opérations d'évacuation sanitaire, où 1053 blessés et malades ont été évacuées vers les hôpitaux avec l’enregistrement de 6 décès . S’agissant des accidents de circulation, les mêmes éléments ont enregistré 73 accidents ayant fait 81 blessés dans différents accidents , en plus de 03 décès ,transférés vers le service de la morgue de l'hôpital de Mostaganem. Les mêmes éléments sont également intervenus dans 86 opérations, pour éteindre les incendies domestiques et les cultures agricoles. Ils ont été secourus et évacués 9 personnes dans des centres hospitaliers, victimes de brulures et blessures de divers degrés de gravité , sans faire de morts. En ce qui concerne les différentes opérations, 22 interventions ont été effectuées pour la couverture sécuritaire et secourir des personnes en danger, en plus le transfert de la dépouille d’personne décédée vers le service de la morgue de l'hôpital de Mostaganem, a-t-on ajouté.