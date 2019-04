PROTECTION CIVILE : 500 interventions enregistrées en une semaine

La direction de l’unité principale de la protection civile de la wilaya de Mostaganem a dressé le bilan d’activité durant la semaine passée. En effet, les unités de la protection civile ont enregistré 519 interventions suite aux appels de détresse des citoyens lesquelles englobent différents domaines d’activité de la protection civile liés aux accidents de circulation, aux accidents domestiques, aux évacuations sanitaires, aux étouffements d’incendies et à la couverture du dispositif sécuritaire. Elles sont 318 interventions réservées aux évacuations sanitaires dont les agents de la protection civile ont opéré dans des opérations de sauvetage et d’évacuation de 324 blessés et malades dans des hôpitaux, des polycliniques et des centres de santé par des agents des unités de la protection civile.