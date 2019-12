PROTECTION CIVILE : 32 morts et 1067 blessés sur les routes en une semaine

Trente-deux (32) personnes ont trouvé la mort et 1067 autres ont été blessées dans 1.011 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant la période du 15 au 21 décembre, selon un bilan publié mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou avec 7 morts et 56 blessés dans 21 accidents de la route, note la même source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 1.090 interventions pour procéder à l'extinction de 706 incendies urbains, industriels et autres.