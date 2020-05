PROTECTION CIVILE : 29 morts par noyade du 1er janvier à fin mai 2020

Vingt-neuf (29) personnes sont décédées par noyade au niveau national durant la période allant du 1er janvier à fin mai 2020, a indiqué à l’APS jeudi auprès des servies de la Direction générale de la protection civile. Vingt (20) morts ont été enregistrés au niveau des étendues d'eau, deux (2) au niveau des barrages, un (1) au niveau des oueds et six (6) dans d'autres lieux (étangs), a précisé la même source. Le nombre de personnes noyées a atteint 18 morts en mai (16 au niveau des étendues d'eau et 2 au niveau des barrages), a-t-on détaillé. Selon la même source, le nombre de décès enregistrés en mai de l'année dernière (2019) a atteint 16 cas, dont huit (8) morts au niveau des étendues d'eau, deux (2) au niveau des plages, deux (2) dans des barrages et quatre (4) dans d’autres lieux. Le nombre global des noyés au cours de l'année 2019 a atteint environ 150 personnes (54 dans les étendues d'eau, 19 dans les barrages, 26 dans les vallées et 51 dans d'autres endroits, a ajouté la même source.