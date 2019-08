PROTECTION CIVILE : 240 interventions enregistrées en 48 heures !

Les unités de la protection civile ont enregistré 240 interventions durant la fin de cette semaine, suite à des appels de détresse émanant de citoyens. En effet, 139 interventions ont été effectuées pour les évacuations sanitaires de 145 blessés et malades vers les hôpitaux par la protection civile. S’agissant des accidents de la circulation, les mêmes éléments ont effectué 17 interventions dans 17 accidents ayant fait 31 blessés dans différents accidents. Ils ont été secourus et évacués dans des centres hospitaliers sans faire de morts. Ils sont également intervenus dans 21 opérations, pour éteindre les incendies domestiques et les cultures agricoles. En ce qui concerne les différentes opérations, elles sont opérées dans 63 interventions liées à la couverture des appareils sécuritaires, et transfert d’un décès vers le service de la morgue et autres opérations concernant la couverture du dispositif de sécurité et sanitaire.