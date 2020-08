PROTECTION CIVILE : 2372 personnes sauvées de la noyade en 72 heures

La Protection Civile a fait état d’un total de 11 décès par noyades dans le bilan de ces dernières 72 heures. Selon le communiqué de la Protection Civile, les agents chargés de la surveillance des plages ont procédé à 3372 interventions, ces dernières ont permis de sauver 2372 personnes de la noyade. La même source a révélé 9 cas de décès par noyade en mer, dont 3 à Tipaza, 2 à Boumerdés, 2 à Béjaïa, un cas à Jijel et le dernier à Skikda. La Protection Civile a également recensé 2 cas de décès par noyade dans des points d’eaux, le premier cas est celui d’un enfant de 12 ans mort noyé dans retenue collinaire à Médea, le second cas est d’un autre enfant de 8 ans mort noyé aussi dans une mare d’eau à Tamanrasset. Ce bilan rapporte les noyades et les opérations recensées entre le 19 et le 21 de ce mois d’août.