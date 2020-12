PROTECTION CIVILE : 18 décès et 2300 cas d'infection au Covid-19

Le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boughlef Boualem a fait état, depuis Chlef, de 18 décès et de 2.300 cas d'infection au Covid-19 dans les rangs des fonctionnaires de ce corps, depuis le début de la pandémie. Dans une déclaration à la presse, en marge de sa supervision d'un regroupement régional des équipes de soutien et de première intervention en cas de catastrophe, lequel exécutait un exercice de simulation d’un tremblement de terre violent dans la wilaya de Chlef, le Colonel Boughlef a indiqué que " le corps de la Protection civile a perdu, depuis le début de la pandémie de Coronavirus, 18 agents de différents grades, tandis que plus de 2.300 autres ont été atteints de ce virus". Supervisant en compagnie du wali de la wilaya, Lakhdar Seddas, les différents exercices et des opérations d'intervention et de secours, le premier responsable du corps de la Protection civile, a salué ces manœuvres qui " révèlent la disponibilité et la préparation des différents équipes et leur opérationnalité à intervenir en cas de survenue de désastres naturels".