PROTECTION CIVILE : 158 interventions en 3 jours à Mostaganem

Les unités de la protection civile ont effectué 158 interventions suite à des appels de détresse émanant de citoyens pour la période allant du 02 au 05 de ce mois de janvier. En effet, ces interventions couvraient divers domaines d’activités de la protection civile notamment, accidents de circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, lutte contre les incendies et également dans le cadre de dispositifs sécuritaires. Il est utile de signaler que 89 interventions ont été effectuées pour les évacuations sanitaires de 93 blessés et malades vers les hôpitaux par la protection civile. S’agissant des accidents de circulation, les mêmes éléments ont effectué 18 interventions dans 14 accidents ayant fait 14 blessés dans différents accidents. Ils ont été secourus et évacués vers des centres hospitaliers, aucun décès n’est à déplorer. Elles sont également intervenues dans 07 opérations, pour éteindre des incendies domestiques et ceux enregistrés au niveau des cultures agricoles. Il est à noter que 44 interventions ont été effectuées avec l’évacuation de 29 personnes blessées Les plus importantes interventions effectuées dans la journée du 03‐01‐2020, concernent un accident de circulation qui s’est produit sur la RN90 au niveau du rond-point de Sidi El Fellag dans la commune de Sayada, où une collision entre deux véhicules, l’un immatriculé dans la wilaya de Tiaret et l’autre à Mostaganem, a fait 3 blessés, âgés entre 21 et 34 ans, avec diverses blessures, lesquels ont reçu les premiers soins sur place et évacués aux urgences médicales de Mostaganem. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances de l’incident. Dans la journée du 20‐01‐2020, un incendie s'est déclaré dans une maison de fortune, composée d'une pièce et d'une cuisine au douar Izeb dans la commune de Mostaganem, où tout le contenu d’une cuisine a été détruit. Heureusement, la bonbonne de gaz butane a été dégagée de la pièce en flamme. Elle aurait provoqué une explosion si, ce n’était la vigilance des sapeurs pompiers qui ont sauvé la maison en question et les autres habitations mitoyennes. Les services concernés ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’incendie. Dans la journée du 04‐01‐2020, un homme âgé de 31 ans a été percuté par un véhicule dans la rue, Bendida Larbi, Mostaganem, blessé au niveau des jambes, il reçut les premiers soins par l’équipe médicale de la protection civile et transféré aux urgences médicales de Mostaganem.