PROTECTION CIVILE : 143 Interventions enregistrées au mois de mars

Plusieurs interventions ont été enregistrées par les éléments de la protection civile de la wilaya de Mostaganem qui ont enregistré 10 accidents de circulation faisant 19 blessés. En effet, les sapeurs pompiers de ce service ont évacué 78 patients et des blessés dans les différents centres de santé répartis à travers la wilaya. Ils ont également circonscris 6 différents incendies. Cependant, la protection civile est intervenue dans la journée du samedi 06/04/2019 à 19h30, pour circonscrire et sauver environ 3000 poussins chair qui s’est déclaré au douar Boussedra dans la commune d’Ain Tédelès. Par ailleurs, un accident de la circulation est survenu sur le CW 07, dans la localité de Sayada, où deux véhicules de tourisme se sont télescopés causant, 8 blessés âgés de 13 à 31 ans, ayant subi diverses blessures et évacués aux urgences médicales. Un autre accident de la circulation s’est produit lorsqu'un véhicule a dérapé en percutant un lampadaire, causant des blessures de la femme et de l’enfant de 5 ans. Sur la RN11 au douar Arabia dans la circonscription de Sidi Lakhdar, un énième accident s’est produit entre deux véhicules qui sont entrés en collision provoquant ainsi 3 blessés avec des blessures légères.