PROTECTION CIVILE : 12 accidents font 10 blessés à Mostaganem

Les accidents de la route continuent de se produire avec souvent les conséquences que l’on sait et ce, en dépit des nombreuses campagnes de sensibilisations qui sont menées par les services de la gendarmerie, de la police et de la Protection civile. Cette dernière, dans un bilan de la semaine écoulé a fait savoir, par la voix de son responsable de communication, que 152 interventions ont été enregistrées et parmi elles, 12 accidents de la circulation ayant entrainé des blessures chez 10 personnes, toutefois sans déplorer aucun décès. Néanmoins, la même source indique que d’autres accidents graves ont été constatés en deux endroits différents de la wilaya. Le premier est celui qui s’est produit au niveau de la route reliant la Commune de Kheir-Eddine au douar « Alaoucha » entre un véhicule Renault, du type « R19 » avec un autre véhicule de marque Renault, type « Symbol » au cours duquel cinq (5) personnes ont subit diverses blessures ; ces dernières ont reçu sur place les soins de premiers secours avant d’être conduites vers le service des urgences médicales pour recevoir les soins appropriés. Le second accident s’est produit au cours de ce samedi passé entre un véhicule et un cyclomoteur conduit par un jeune homme, âgé de 19 ans et ce, au niveau de la route nationale n°17 de Hassi-Mamèche. Le dit jeune motocycliste a du subir des blessures qui ont nécessité des premiers secours sur place et une évacuation immédiate, vers le service des urgences de Mostaganem aux fins d’une prise en charge médicalisée.