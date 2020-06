PROTECTION CIVILE : 07 décès par noyade en mer et dans des réserves d’eau en 48 heures

Sept cas de décès par noyade en mer et dans des réserves d’eaux ont été enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué la Protection civile. "Quatre personnes sont décédées noyées en mer au niveau des wilayas de Skikda, Tipaza, Oran et Tlemcen et 3 autres personnes sont décédées noyées dans des réserves d'eaux à travers les wilayas de Biskra (2) et Bechar", précise la même source. La protection civile de la wilaya de Tipaza a procédé, quant à elle, au sauvetage de "4 personnes en difficulté en mer, dans une zone rocheuse, dans la commune d'Ain Tagourait, à Bousmail".