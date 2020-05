PROPRIETE INTELLECTUELLE : Rezig demande le retrait de l’Algérie de la liste de surveillance des USA

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a soumis à l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John Desrocher, une demande pour le retrait de l’Algérie de la liste de surveillance prioritaire du Rapport spécial 301 sur les droits de propriété intellectuelle, lit-on dans un communiqué du ministère du commerce portant sur l’entretien téléphonique entre le ministre Rezig et l’ambassadeur Desrocher, diffusé par l’agence officielle APS. A noter que le Rapport Spécial 301, est un rapport annuel établi par le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR). Il vise à identifier les partenaires commerciaux des États-Unis qui ne protègent pas ou n’appliquent pas de manière adéquate ou efficace les droits de propriété intellectuelle, ou qui refusent l’accès au marché pour les innovateurs et créateurs américains qui dépendent de la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. L’Algérie ainsi que plusieurs autres pays sont placés par les USA dans cette liste depuis des années. Les pays faisant partie de la « liste de surveillance prioritaire » sont ceux qui présentent les inquiétudes concernant la protection des propriétés intellectuelles. Outre l’Algérie, des pays tels que la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Russie ou encore le Venezuela, figurent dans la liste de surveillance prioritaire. En marge d’un entretien téléphonique avec l’Ambassadeur des USA, le ministre du commerce a soumis une autre demande relative à l’organisation de sessions et d’ateliers de formation pour les exportateurs sur le Système généralisé de préférences des Etats-Unis, lit-on dans le communiqué du ministère du commerce. Selon la même source, l’entretien téléphonique entre les deux responsables a porté sur plusieurs questions économiques à dimensions locale, régionale et internationale et les voies susceptibles de renforcer la coopération économique bilatérale.