PROPOS DE NOUREDDINE BEDOUI SUR LA LIBYE : Le MAE algérien dément

La chaîne d’information Qatari Al Jazeera a rapporté, ce mardi, des propos attribués au premier ministre algérien Noureddine Bedoui sur la situation en Libye. Des propos aussitôt démentis par le MAE algérien, selon l’APS. Selon Al Jazeera, Noureddine Bedoui aurait déclaré que le Maréchal Haftar ne représentait rien devant la grandeur de la Libye. Un responsable au Ministère des Affaires étrangères a déclaré à l’agence officielle que ces informations étaient fausses et visent à tromper l’opinion. Ce dernier a rappelé la position algérienne de principe qui dicte sa politique extérieure celle du « respect de la souveraineté des pays » et de « la non ingérence dans les affaires internes ».