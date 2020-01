PROPAGATION DU CORONAVIRUS : Des mesures préventives à la gare maritime de Mostaganem

La direction de la santé de la wilaya de Mostaganem a imposé des mesures sanitaires au niveau de la gare maritime de Mostaganem afin d'empêcher la propagation du nouveau virus mortel Corona , et ce après l’enregistrement de 3 cas en France, un en Arabie saoudite et 14 cas dans d'autres pays. Désormais, les passagers arrivant à la gare maritime de Mostaganem, depuis l’Espagne seront automatiquement examinés à leur descente du Ferry. Selon M. Benahmed, chef du service de la prévention à la Direction de la santé, la DSP est en état d'alerte pour faire face en toute urgence à toute suspicion d'infection par le virus "Corona". Il a ajouté, à notre confrère d’El-Khabar, que les services de la DSP ont l’intention d’organiser une journée d'études sur les allergies et la prévention de ce virus et à l'implication de Groupes locaux dans le schéma préventif.