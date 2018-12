PROMOTION DU TOURISME : Première édition sur la communication touristique

En effet, la promotion des potentialités touristiques repose sur l’importance de la communication et de l’information et le sérieux dans la formation des ressources humaines particulièrement du secteur du tourisme et aussi sur la coopération scientifique et académique entre le secteur du tourisme notamment la direction du tourisme et l’université, Abdelhamid Ibn Badis. Le programme de cette première édition comporte des conférences et des applications ainsi que d’autres actions dans le cadre de la promotion de ce secteur stratégique que l’Etat compte, pour substituer les ressources en hydrocarbures. Une forte assistance composée d’étudiants, de l’entreprise Hôtelière AZ, des acteurs, tels que les banques, les agences du tourisme était présente. Intervenant, la représentante du ministère du tourisme a déclaré en ce sens : ‘’nous comptons sur les agences pour le marketing touristique local. Dans ce sillage, la directrice du tourisme et de l’artisanat a signé une convention avec l’université ’’ Abdelhamid Ibn Badis’’ de Mostaganem en présence du secrétaire général de la wilaya et du président de l’APW dont l’objectif est de former des employés et autres cadres au nombre de 20 personnes, tous les samedis durant un mois, pour la promotion de l’image de l’Algérie au niveau national et à l’étranger. Le ministère du tourisme accorde une importance capitale et stratégique à la communication touristique. C’est la raison pour laquelle, ce dernier tente de contacter d’autres partenaires, dont le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour effectuer des sessions de formation au profit des employés du secteur du tourisme et de l’artisanat au niveau de la wilaya de Mostaganem. A ce titre, il va y avoir plusieurs projets de développement dans le cadre de la formation à l’avenir, car il ne peut y avoir de progrès sans la formation. Il faut une main d’œuvre qualifiée et académique. C’est dans cette optique qu’on peut impulser ce secteur stratégique. Pour sa part, le SG de la wilaya, la communication a une vision stratégique pionnière pour booster le développement de ce secteur du tourisme et de l’artisanat qui demeure inéluctable pour l’économie nationale dont il génèrera une valeur ajoutée de 44% si on le maitrise bien en matière de gestion a-t-il ajouté.